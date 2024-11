È quanto rilevato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla diffusione del contagio. Sette sono in verde, mentre il resto della Penisola è arancione

Migliora il quadro epidemiologico dell'Italia rispetto alla settimana scorsa. Nella nuova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del Covid, resta in rosso solo la Calabria (la settimana scorsa lo erano anche Basilicata e Sicilia). Tornano in verde, invece, Sardegna, Abruzzo e Liguria che si uniscono così a Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Molise. È in arancione il resto della Penisola così come buona parte dell'Europa, esclusa la Germania dove il rosso è ancora il colore prevalente. Rosso scuro, cioè area ad elevata incidenza, solo la Slovenia, Estonia, Lituania e la parte occidentale della Romania.