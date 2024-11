Il sindaco Nicolazzi ha più volte lanciato l'allarme dissesto, ma nessun intervento è mai stato effettuato

La notte scorsa è crollato un ponte lungo la strada provinciale 58, una delle strade di accesso al Comune di Petilia Policastro, popoloso comune del crotonese.

Il cedimento (foto Ansa) è avvenuto probabilmente a causa della persistente fuoriuscita di acque bianche che hanno evidentemente compromesso l'attraversamento sul torrente Cropa. Di fatto, il cedimento del ponte cancella il collegamento tra Petilia Policastro, Cotronei, Santa Severina e Roccabernarda e la ciò non provoca disagi solo agli automobilisti, ma rallenterebbe, in caso di necessità, l'intervento dei mezzi di Vigili del fuoco e del 118 costretti a percorrere 60 chilometri in più per raggiungere Petilia.

Il sindaco Amedeo Nicolazzi è andato sul posto per verificare l'entità del danno e ha allertato la Protezione civile e gli uffici della Provincia.

«A Petilia c'è il rischio di dover piangere dei morti»

Nel recente passato il primo cittadino ha più volte lanciato l'allarme sulle condizioni di dissesto idrogeologico del suo comune senza, però, che siano stati avviati interventi.