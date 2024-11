In occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il sindaco Vincenzo Voce ha consegnato un'aula con correzione acustica realizzata nell'istituto scolastico Maria Montessori di Crotone. Si tratta di una delle prime aule con queste caratteristiche realizzate in Calabria nata dall'esigenza di ospitare all'interno dell'aula una bambina affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale.

Il progetto ha visto la realizzazione di pannelli fonoassorbenti anti riverbero che hanno il duplice scopo di consentire alla bambina di poter frequentare regolarmente le lezioni insieme agli altri alunni ed allo stesso tempo favorire la comunicazione sia con i docenti che con gli altri allievi.

«È un sentito e doveroso intervento - ha detto Voce - che abbiamo voluto compiere perché mai come in questo caso le parole 'silenzio in classe' non hanno un significato punitivo ma assumono un valore di integrazione e di socializzazione». Le autorità sono state accolte dal caloroso entusiasmo dei bambini che hanno evidenziato, attraverso pensieri e canti, il significato della Giornata Internazionale e che hanno dialogato con il prefetto ed il sindaco e con le altre autorità. Non sono mancati momenti di commozione ed in particolare per le parole di gratitudine espresse dai genitori ma anche per i dolcissimi pensieri dei bambini.

Erano presenti il prefetto Franca Ferraro, autorità civili e militari, l'assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, il vice presidente della Provincia Fabio Manica, la consigliera comunale Dalila Venneri, la funzionaria dell'Ufficio tecnico comunale Maria Vittoria Lucente, la dirigente scolastica Maria Fontana Ardito.