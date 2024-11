A Petilia Policastro auto precipita nel vuoto. Necessario l'intervento dell'elisoccorso. Al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incidente.

PETILIA POLICASTRO (KR) - Un volo nel vuoto per parecchi metri, poi l'auto in cui viaggiavano due donne, madre e figlia, ha interrotto la sua corsa in una proprietà privata adiacente un'abitazione. E' successo a Petilia Policastro, nel crotonese. La vettura con a bordo una ragazza di 12 anni e una donna di 58, percorreva una lunga strada in discesa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo capovolta nella scarpata. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato i due feriti in ospedale, dove le due donne sono state ricoverate.