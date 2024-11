L'ormai ex pastore della Chiesa crotonese andrà a svolgere il ruolo di vicario generale e di vescovo ausiliare fino al 2026. Poi passerà a lui la guida. La Cec esprime «sentimenti di profonda gratitudine per la sua instancabile testimonianza di fraternità e di comunione e per il prezioso servizio»

Papa Francesco ha nominato arcivescovo coadiutore di Lecce mons. Angelo Raffaele Panzetta, trasferendolo dall'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. L'ormai ex pastore della Chiesa crotonese andrà a svolgere il ruolo di vicario generale e di vescovo ausiliare dell'arcivescovo di Lecce, Michele Seccia, a cui succederà tra due anni, allo scadere del suo mandato, nel giugno 2026, quando compirà 75 anni.

Il curriculum

Panzetta ha compiuto 58 anni lo scorso 26 agosto ed è nato a Pulsano, in provincia e nell'Arcidiocesi metropolitana di Taranto. Ricco il suo curriculum: ha frequentato il Seminario minore e successivamente è entrato nel Pontificio seminario regionale pugliese "Pio XI" di Molfetta concludendo gli studi con il Baccalaureato in Teologia; ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 14 aprile 1993. Ha ricoperto i seguenti incarichi e svolto ulteriori studi: dottorato in Teologia Morale presso la Pontificia Accademia Alfonsiana di Roma (2000); è stato viceparroco a Pulsano; segretario particolare dell'arcivescovo Papa; assistente ecclesiastico dei medici cattolici e dell'Istituto secolare delle missionarie della Regalità di Cristo per la Metropolia di Taranto; ha diretto l'Ufficio diocesano poi quello regionale per la Pastorale Familiare; docente di Teologia morale all'Istituto di Scienze religiose metropolitano San Giovanni Paolo II di Taranto, all'Istituto Teologico Santa Fara di Bari ed all'Istituto Teologico Pugliese Regina Apuliae di Molfetta. Ed ancora è stato padre spirituale nel Seminario interdiocesano di Poggio Galeso (2000-2002); assistente spirituale diocesano della Comunità Gesù Ama del Rinnovamento Carismatico Cattolico (2006-2019); collaboratore pastorale a Martina Franca, Montemesola, Taranto e Carosino; padre spirituale nel Pontificio seminario regionale Pugliese Pio XI di Molfetta (2008-2011); docente, vicepreside (2008-2011) e preside presso la Facoltà Teologica Pugliese (2011-2019).

Mons. Panzetta era stato nominato Arcivescovo di Crotone-Santa Severina il 7 novembre 2019, ricevendo la consacrazione episcopale il 27 dicembre successivo. Tra il 2021 e il 2022 è stato anche amministratore apostolico di Catanzaro-Squillace. In seno alla Conferenza Episcopale Italiana è membro della Commissione Episcopale per l'Educazione Cattolica, la Scuola e l'Università. Nella Conferenza Episcopale Regionale è vescovo delegato per la famiglia e la vita. È inoltre moderatore dell'Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro.

I saluti della Cec

La Conferenza episcopale calabra, in una nota, «esprime i più sinceri auguri a Sua Eccellenza mons. Angelo Panzetta, fino ad oggi arcivescovo di Crotone-Santa Severina, per la nomina ad arcivescovo coadiutore di Lecce».

«I vescovi calabresi, pur con dispiacere – è scritto nella nota – desiderano esprimere sentimenti di profonda gratitudine a mons. Panzetta per la sua instancabile testimonianza di fraternità e di comunione e per il prezioso servizio svolto con dedizione e amore a favore della comunità diocesana di Crotone-Santa Severina e di tutta la Calabria. La Conferenza episcopale calabra assicura a mons. Panzetta la propria preghiera e vicinanza spirituale, confidando che il Signore continui a guidarlo e a sostenerlo nel nuovo cammino che sta per intraprendere nella comunità di Lecce. Che il Signore benedica questo nuovo inizio e renda fruttuoso il Suo ministero nella nuova arcidiocesi e nel servizio che gli è stato affidato».