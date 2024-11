Presidente della Provincia di Crotone Stano Zurlo, e l’assessore all’Innovazione tecnologica Gianluca Bruno, hanno accolto, i rappresentanti dei Paesi che partecipano attivamente al 3° meeting previsto nell’ambito del progetto Network Mediterraneo per l’eGovernment

Nella giornata di oggi, giovedì 6 marzo, il presidente della Provincia di Crotone Stano Zurlo, e l’assessore all’Innovazione tecnologica Gianluca Bruno, hanno accolto, nella sede istituzionale dell’Ente i diversi rappresentanti dei Paesi che partecipano attivamente al 3° meeting previsto nell’ambito del progetto “MEDeGOV” (Network Mediterraneo per l’eGovernment) di cui l’Ente intermedio è partner. Di seguito la nota diffusa dall'Ufficio stampa: Il progetto intende favorire l’interazione tra cittadini, imprese e istituzioni del bacino del Mediterraneo con le pubbliche amministrazioni. Interazione che, spesso, viene resa difficoltosa dalla distanza e da problemi di accessibilità.

Al meeting di Crotone hanno partecipato, tra gli altri, Nikos Margaritis, Thanos Lolis, Maria Sidiropoulou, Dinos Papapolyzos per la Grecia; Suleiman Shaher Sindaco di Salfeet (Palestina); Ioannis Spandos, Nikolaos Xypolias per la Macedonia. L’iniziativa è co-finanziata dal Programma Enpi Cbc Med e dal Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) all’interno della Priorità 4 -promozione del dialogo culturale e della governance locale – Misura 4.3 (Miglioramento dei processi di governance a livello locale). I destinatari del progetto sono le autorità locali e regionali, i politici locali, regionali e nazionali e gli impiegati del settore pubblico. Beneficiari finali saranno i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni. Il progetto, che ha una durata di 30 mesi, è iniziato nel 2012 e si concluderà nel mese di luglio prossimo.

“La Provincia di Crotone –dichiara il presidente Zurlo- in tema di eGovernmant intende facilitare e migliorare la vita delle persone e delle imprese che interagiscono con essa, nonché contribuire, attraverso la semplificazione e la trasparenza delle procedure, allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Non a caso tra gli obiettivi figurano quelli relativi all’individuazione delle potenzialità delle infrastrutture di eGovernment esistenti all’interno delle pubbliche amministrazioni che partecipano al progetto; la segnalazione di eventuali ostacoli e criticità nell’adozione di sistemi di eGovernment; la realizzazione di una piattaforma pilota di eGovernment”. “Tra gli interventi a livello politico –dichiara l’assessore Gianluca Bruno- vi sono l’interattività dei servizi pubblici, la democrazia elettronica, l’efficienza della pubblica amministrazione, le capacità tecnologiche e la qualificazione delle risorse umane interne alla pubblica amministrazione”. Nel corso dei lavori del meeting crotonese tutti i partner hanno avuto modo di confrontarsi sulle tematiche oggetto del progetto, valutarne lo stato di avanzamento. La giornata di lavoro si è dimostrata, soprattutto, utile e proficua per la condivisione delle diverse strategie operative dell’eGovernment. Tutti i rappresentanti istituzionali dei Paesi partner hanno ringraziato il presidente della Provincia Zurlo per l’ospitalità loro riservata. Ai lavori hanno partecipato i responsabili del progetto dell’Ente nonché gli esperti esterni che collaborano con la Provincia.