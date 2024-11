Il corpo, in avanzato stato di decomposizione,si trovava nei pressi della strada che conduce dall'area urbana a Capo Colonna

CROTONE - Macabro ritrovamento a Crotone. Nei pressi della strada che dall'area metropolitana conduce a Capo Colonna, in un canale di scolo, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di un uomo del quale, a causa delle condizioni del corpo, non è stato ancora possibile accertare l'identità. Sul luogo del ritrovamento, oltre alla Polizia di Stato che ha avviato le indagini, sono giunti carabinieri e i Vigili del fuoco. (lc)