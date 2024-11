«Prendiamo atto dell'esito dell'analisi sulla qualità della vita de Il sole 24 Ore che, ancora una volta, colloca Crotone e la sua provincia all'ultimo posto. Ma dovrebbe prenderne atto soprattutto il Governo perché i ritardi atavici che registrano la gran parte delle città del Sud-Italia sono dovuti soprattutto a una mancata attenzione a livello centrale». Lo ha detto all'Agi il sindaco della città calabrese, Vincenzo Voce.

«Non a caso - ha aggiunto - oggi mi trovo a Catanzaro per sostenere la manifestazione (promossa da Cgil e Uil, ndr) contro una manovra finanziaria che ancora una volta penalizza il sud. Con le nostre forze e con grande difficoltà proviamo a risalire la china. I risultati che stiamo ottenendo con i progetti del Pnrr per cui veniamo segnalati in maniera positiva in un complicato contesto nazionale ne sono l'esempio».

«Tuttavia - afferma Voce - questo da solo non basta. È necessaria e assolutamente inderogabile - sostiene - una visione più ampia a livello governativo sulle esigenze del Mezzogiorno d'Italia».