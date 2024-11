I due noti chef Antonio Cannavacciuolo e Joe Bastianich sono stati al “The Princess” sito a Cannavò periferia di Reggio Calabria, per tentare di rimettere in sesto il locale

Il noto programma televisivo “Cucine da incubo” ha fatto tappa a Reggio Calabria per la registrazione di una delle più esclusive puntate del format, targato “Nove”, andata in onda domenica scorsa. Gli chef Antonio Cannavacciuolo e Joe Bastianich sono stati nel locale “The Princess” sito a Cannavò periferia di Reggio Calabria.

I due sono stati impegnati nel rimettere in sesto il ristorante-pizzeria che Aurora ha aperto nel 2008 vicino al bar gestito insieme al marito per quarant’anni. Un’infanzia difficile costellata da enormi sacrifici e dalla perdita prematura dei genitori, quella della proprietaria del locale che ha inciso nel suo approccio con gli altri. Un atteggiamento aperto, generoso che rischiava di mandare in aria il lavoro di una vita e di fomentare continui litigi con il marito e i familiari che, insieme a lei, si occupano della gestione del ristorante-pizzeria.

Dallo stile principesco che caratterizza il suo abbigliamento quanto i modi, passando per il suo regno, abbellito con quadri e arredamenti “regali”. La puntata è un susseguirsi di risate, sorprese e riflessioni su errori che stavano mandando in crisi il "The Princess". Nonostante questo, la favola, dopo un duro scontro con la realtà, potrà continuare. (g.d’a.)

