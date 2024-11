Il Comune di Cutro ha messo a disposizione un immobile di sua proprietà a titolo gratuito da adibire a distaccamento dei vigili del fuoco. Si tratta di un ex edificio scolastico ubicato a Steccato di Cutro. L’obiettivo è quello di potenziare il soccorso ai cittadini sulla fascia jonica a sud della provincia di Crotone che risulta particolarmente isolata. Infatti, per raggiungere questa parte di territorio dalla sede centrale dei Vigili del fuoco si impiegano circa 40 minuti da percorrere interamente sulla strada statale 106.

La realizzazione di un distaccamento dei vigili del fuoco è stata promossa dalla Uilpa Uil che nel maggio del 2022 aveva presentato al commissario straordinario la richiesta ottenendone una prima disponibilità che ora è stata confermata dal sindaco Antonio Ceraso. Nell’edificio è stato effettuato un sopralluogo per verificarne la funzionalità al quale erano presenti il sindaco Antonio Ceraso, il segretario generale della Uil di Crotone Fabio Tomaino, il segretario regionale della Uilpa Vvf Vincenzo Crugliano, il segretario della Uilpa territoriale Giuseppe Mangano e il segretario territoriale della Fns Cisl, Francesco Lucia. Il sindacato ritiene particolarmente strategica la posizione dell’immobile in quanto si trova nel territorio di Steccato di Cutro, a ridosso della ss 106 e quindi migliorerebbe la sicurezza e la protezione dei cittadini in un comprensorio che, nel periodo estivo, conta decine di migliaia di presenze.

La Uilpa annuncia che verranno immediatamente interessati i vertici del corpo dei Vigili del Fuoco e il ministero competente per accelerare un’operazione che, oltre a dare ulteriore prestigio al comando di Crotone, interessa la sicurezza dei cittadini e consentirebbe l’assunzione di nuovo personale.