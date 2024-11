Si preannuncia un contro esodo scorrevole sull'A/3 Salerno Reggio Calabria. Vacanze finite per molti italiani che rientrano a casa

CALABRIA - Vacanze ormai finite per molti italiani che già in queste ore stanno rientrando nelle loro case. Domani il picco di rientri, ma sarà un contro esodo scorrevole, assicurano gli esperti dell'Anas, che parlano di 'bollino giallo', ovvero autostrade trafficate ma niente code sui 25 mila chilometri di strade e autostrade gestiti dall'Anas. Già da oggi si sono registrati i primi spostamenti verso le aree metropolitane e da domani è previsto il rientro massiccio dei vacanzieri che si concluderà lunedì mattina, per poi riprendere nell'ultimo fine settimana di agosto. Per domani quindi, è previsto traffico da "bollino giallo" nel pomeriggio; sabato e domenica il traffico sarà particolarmente intenso, da "bollino rosso", per tutta la giornata. Anche lunedì il traffico sarà sostenuto nella mattinata, da "bollino giallo". Al momento, si legge nella nota, il traffico è sostenuto ma scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale gestita dall'Anas. Rallentamenti si registrano esclusivamente sulla statale 16 Adriatica, in alcuni tratti nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia. Traffico intenso anche sulla statale 7 Appia, nel Lazio e in Campania, e sulla statale 182 delle Serre Calabre a Vibo Valentia. Traffico sostenuto anche sulla A3 "Salerno-Reggio Calabria. Dalla mezzanotte sono stati rilevati 70 mila veicoli sul Grande Raccordo Anulare di Roma, 43 mila sull'autostrada A3 "Salerno-Reggio Calabria" nel tratto salernitano, 39 mila sulla Roma-Fiumicino, 35 mila sulla SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" a Lecco; oltre 26 mila sull'autostrada A19 "Palermo-Catania" e altrettanti sull'autostrada A29 "Palermo-Mazara del Vallo". L'Anas ricorda che sabato sulle strade e sulle autostrade i veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 7 alle 22. Lo stesso divieto sarà in vigore domenica 24 agosto, dalle ore 7 alle ore 23