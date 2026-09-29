Il professionista calabrese impegnato dietro le quinte di Milano Moda Graduate e Casa Preti: creatività e talento approdano in una delle più prestigiose vetrine internazionali

Dalla Calabria alle passerelle di Milano, portando con sé talento, creatività e una professionalità costruita nel tempo. Erminio Mastroianni, hair stylist di Nocera Terinese, ha preso parte alla Milano Fashion Week, contribuendo con le sue acconciature alla realizzazione dei look di due importanti sfilate: Milano Moda Graduate e Casa Preti.

Un'esperienza prestigiosa per il professionista calabrese, impegnato nel cuore di uno degli appuntamenti più importanti della moda italiana e internazionale. Mastroianni ha lavorato dietro le quinte, dove ogni dettaglio viene studiato prima dell'ingresso delle modelle in passerella e dove l'hairstyling rappresenta una componente fondamentale dell'immagine pensata per accompagnare le collezioni.

Tra gli appuntamenti ai quali ha preso parte c'è Milano Moda Graduate, progetto di Camera Nazionale della Moda Italiana dedicato ai giovani talenti provenienti dalle scuole di moda italiane. Un'importante vetrina per i designer del futuro, che porta sulla passerella milanese creatività, ricerca e nuove tendenze.

Nella stessa giornata Mastroianni è stato impegnato anche per Casa Preti, altro appuntamento inserito nel calendario della Fashion Week. Due esperienze differenti accomunate dalla necessità di costruire un'immagine nella quale abiti, trucco e capelli dialogano per dare forma all'identità della collezione.

Per Erminio Mastroianni la partecipazione alle sfilate milanesi rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale intrapreso partendo dalla sua Nocera Terinese. Dal lavoro quotidiano in Calabria al ritmo serrato dei backstage di Milano, l'hair stylist ha avuto l'opportunità di mettere la propria esperienza e creatività al servizio della moda.

Dietro le luci delle passerelle c'è infatti il lavoro di tanti professionisti chiamati a trasformare in realtà il progetto creativo degli stilisti. Un mondo nel quale anche un'acconciatura diventa parte integrante del racconto.

Da Nocera Terinese alla Milano Fashion Week, dunque, una soddisfazione per Mastroianni e una storia che parla anche calabrese: quella di un professionista che porta il proprio talento dalle radici della sua terra fino a una delle più importanti vetrine della moda.