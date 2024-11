Chiunque si presenterà negli store aderenti all’iniziativa riceverà un prodotto in omaggio semplicemente mostrando una banconota in lire di qualsiasi taglio. Inoltre contestualmente verrà lanciato anche evento di beneficenza

Il prossimo 21 aprile da Nord a Sud in Italia si potrà pagare (simbolicamente) con le lire. Torna, infatti, l’iniziativa lanciata lo scorso anno da Coneria Italiana, gelateria in stile anni ’60 situata a Lamezia Terme, che ha come obiettivo di far rivivere per un giorno la magica atmosfera degli anni ’60, quando un gelato costava 10/12 Lire.

«Questa giornata non ha alcuno scopo di lucro ed ha come unico fine quello di far rivivere, seppur per un giorno, l’ottimismo che si respirava in Italia in quel periodo, quando tutto sembrava possibile. Lo scorso anno abbiamo raccolto storie, ricordi e molto entusiasmo intorno a questa iniziativa e quest’anno abbiamo deciso di unire con la lira simbolicamente tutta l’Italia, da Nord a Sud» - commenta Valentino Pileggi, fondatore di Coneria Italiana e ideatore dell’iniziativa. Un progetto “nazionale” reso possibile grazie alla fondamentale collaborazione creata tra “Coneria Italiana” e due tra le più importanti aziende calabresi, quali Callipo Conserve Alimentari e Guglielmo S.p.A. Tale partnership, permetterà di tornare a pagare in Lire anche a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Cosenza, Catanzaro, Catanzaro Lido, Lamezia Terme, Pizzo e Reggio Calabria.

In particolare, chiunque si presenterà negli store aderenti all’iniziativa (vedi indirizzi completi sul sito ufficiale e pagine social della “Coneria Italiana”), riceverà un prodotto in omaggio semplicemente mostrando una banconota in Lire, di qualsiasi taglio. Operazione fino ad esaurimento scorte. Inoltre, contestualmente alla suddetta iniziativa, verrà lanciato un originale evento di beneficenza in cui sarà messa in palio la preziosa banconota da 10.000 Lire delle “Repubbliche Marinare”, con numero di serie H1883-3279, emessa con Decreto Min. 23 Marzo 1961, utilizzata nello storico film di Totò “La banda degli onesti”. L’evento benefico avrà inizio proprio il 21 aprile e terminerà il 4 maggio (incluso). Visto l’amore incondizionato di Totò nei confronti degli animali, in particolar modo i cani, l’intero ricavato sarà devoluto in favore di progetti atti a garantire il benessere animale e a contrastare il randagismo nel comune di Lamezia Terme.