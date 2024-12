Politica, Esteri, War News, Sicurezza ed Istituzioni, Salute e Ricerca Scientifica, Innovazione e Intelligenza Artificiale: queste le macroaree di cui si occuperà il quotidiano web LaCapitale, da oggi on line all’indirizzo lacapitalenews.it.

LaCapitale - edita da viaCondotti21, società facente parte del Gruppo Pubbliemme – Diemmecom - arricchirà anche sul web l’offerta informativa di LaC Network, proseguendo il percorso iniziato tre anni fa e diventando una testata a tutti gli effetti.

Un percorso che non potrà che essere vincente, come è stata vincente la scelta di raccontare la vita sociale, economica e istituzionale “dal di dentro”, con servizi tg, dirette e speciali dei momenti più importanti di questi ultimi anni.

LaCapitale, nata tre anni fa per dare alle testate di LaC Network la possibilità di confrontarsi su un piano nazionale, ha permesso a spettatori ed utenti di assistere in presa diretta a ciò che stava succedendo nel cuore dell’Italia. Dalle lunghe votazioni per la scelta del Presidente della Repubblica Mattarella alle giornate finali delle elezioni politiche che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, passando per i funerali di Papa Ratzinger, tanto per citare alcuni tra i momenti più significativi, il lavoro della redazione de LaCapitale ha innervato direttamente dai Palazzi di Roma un nuovo modo di fare informazione, facendo crescere sempre più la qualità dell’informazione targata LaC.

Ora la testata giornalistica sarà ancora più “al centro dell’informazione”, operando dal centro della capitale per offrire un’informazione attenta e plurale sulle tematiche di cui si occupano tutte le testate del network.

Ad Antonello Romano, direttore responsabile de LaCapitale on line, il compito di unire il lavoro quotidiano della neonata testata web alle esigenze di approfondimenti della redazione centrale di LaC Network, in costante affiancamento con i direttori ed i vertici delle altre testate.

«Ho accolto con entusiasmo - ha dichiarato Romano - la nomina a direttore responsabile della nuova Testata propostami dall'editore, col quale condivido da tempo visioni e idee per il presente e il futuro dell’informazione, rigorosamente libera, indipendente, aperta all’innovazione del pensiero e delle tecnologie, di respiro nazionale e internazionale e con una particolare attenzione rivolta al mondo delle principali Istituzioni della Repubblica, evidenziandone le attività, i risultati, le eccellenze, ma anche le criticità, operando sempre nel rigoroso rispetto dell’informazione pluralista, della verifica delle fonti e della costante ricerca della verità sui fatti».

Come è stato per LaCityMag, la testata web del gruppo aperta a Milano, anche LaCapitale avrà un suo spazio all’interno de LaC News24, da cui sarà facile per i tantissimi lettori accedere ai nuovi contenuti da Roma.

Da viaCondotti21, sede della testata, continueranno anche le produzioni televisive di alcuni tra i tanti format che fanno parte dell’offerta televisiva dei canali de LaC Tv, visibili, oltre che sul DDT (11 e 17 in Calabria) e in streaming, sui canali 820 di SKY, 411 di TivùSat. Completa l’offerta LaC Play on demand, dove sono visibili tutti i contenuti prodotti e andati in onda.