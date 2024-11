È sempre dura lasciare la propria casa e le proprie radici, soprattutto se la tua terra è la Calabria, culla del Mediterraneo, baciata dal sole per gran parte dell'anno ed è famosa per il buon cibo e gli 800 chilometri di spiagge e mare cristallino. Talvolta, però, ne vale pena. E' il caso di Silvio Sangineto, di Paola che, partito dalla città di San Francesco con una valigia piena di sogni, è volato in America e con sudore e sacrificio ha scalato i vertici delle aziende più rinomate del mondo. Da poco, inoltre, è stato promosso Principal User Experience Designer in Microsoft, l'azienda statunitense leader nel settore dell'informatica che negli ultimi decenni ha cambiato il corso della storia.

Una lunga gavetta

«Silvio, nel suo headquarter principale negli Stati Uniti, si occupa di intelligenza artificiale per prodotti di business - si legge sulla pagina ufficiale del Comune di Paola -. Dopo molti anni ha accumulato esperienza internazionale nella User Experience Design per aziende come Macy, Bloomingdale, Lexus, Toyota, BNP Paribas e Alabama Power. È stato coinvolto in oltre 60 progetti su prodotti, servizi ed ecosistemi utilizzati da oltre 150 milioni di persone in tutto il mondo». Ed ancora: «Ha ricoperto oltre 150 incarichi come relatore, mentore e giudice in contesti internazionali. Le organizzazioni coinvolte sono Interaction Design Foundation, 500 Startup, Springboard, MassChallenge Boston e Israele, Design Leadership Forum presso Invision, StartupChile, FasterCapital in Dubai e altre».

L'orgoglio della città di Paola