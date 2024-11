Appuntamento a partire dalle 13 con Prima e Dopo la notizia. Alle 14 torna come di consueto torna il tg

Reggio, una città alla ricerca di una nuova anima. È questo il tema dal quale partirà la nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento Pietro Bellantoni, direttore del Reggino.it, Lorenzo Labate, presidente Confcommercio Rc, Irene Calabrò, assessore comunale di Rc con delega alla Cultura e al Bilancio e Angela Martino, assessore comunale di Rc con delega Università e attività produttive. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il tg delle 14, appuntamento con Dopo la notizia condotto dal direttore Pier Paolo Cambareri. Il Sistema bibliotecario vibonese al centro della nuova puntata. Ospite Corrado L'Andolina, nuovo presidente dell'ente.



