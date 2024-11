Le nuova corsa garantirà un servizio a chi, per necessità personali, lavorative o anche turistiche, intende raggiungere da San Ferdinando i centri di Palmi e Gioia Tauro. Ecco gli orari

Una nuova linea per andare incontro alle esigenze della comunità: con questo intento la Pro Loco di San Ferdinando, presieduta da Domenica Di Tommaso, informa che è stato modificato l’orario di servizio di linea che collega tramite autobus il comune di San Ferdinando con i centri vicini di Gioia Tauro e Palmi.





La nuova corsa prevede la partenza alle ore 9.26 da Eranova per poi fermare in P.zza Nunziante a San Ferdinando, Gioia Tauro – passaggio a livello, Palmi – p.zza Scivolo. La nuova corsa si aggiunge alla consueta corsa delle 7.05 (in usoagli studenti) dando la possibilità anche a chi intende recarsi a Gioia Tauro e Palmi in un orario più comodo di utilizzare le autolinee.

Le corse da Palmi a San Ferdinando partono alle ore 8:36 , 13.25, 14.00 sempre da P.zza scivolo passando per Gioia Tauro e poi San Ferdinando – P.zza Nunziante ed Eranova. Il nuovo servizio è frutto dell'impulso al tempo dato dalla commissione straordinaria che ha guidato il comune fino al novembre scorso. Fu in particolare il commissario Francesco Greco a sollecitare, di concerto con la Proloco, questa innovazione importante che offre ai cittadini più puntuali risposte in termini di mobilità.

Infine, la linea garantirà un servizio a chi, per necessità personali, lavorative o anche turistiche, intende raggiungere i centri di Palmi e Gioia Tauro.