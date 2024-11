Protagonista un’anziana che si è rivolta allea sede di Rossano dell’istituto previdenziale. La denuncia del presidente provinciale Udicon, Ferruccio Colamaria

E' viva e vegeta ma all'Inps, a causa di un disguido, risulta defunta. Per questo, da sei mesi non le viene corrisposta la pensione. La protagonista della vicenda si chiama Annunziata Madera. A denunciare la vicenda è Ferruccio Colamaria, responsabile provinciale dell'Udicon (Unione difesa dei consumatori) che si rivolge alla sede di Rossano (Cs) dell'istituto previdenziale.

"Ad oggi - afferma Colamaria - non risulta in pagamento neanche il mese di novembre. Nonostante la pensionata si sia recata con documento di riconoscimento nella sede Inps, dimostrando di non essere defunta e, come richiesto, abbia presentato un certificato di residenza storico e un'autocertificazione di esistenza in vita, nulla è cambiato. Anzi - aggiunge - la donna dovrà attendere ancora prima che le venga riconosciuto un suo diritto”.

Dalla data di sospensione, la signora Annunziata Madera ha sollecitato più volte il ripristino della pensione attraverso l'ente di patronato da cui è assistita. “In passato l'istituto di previdenza è stato sempre aperto al confronto per affrontare e risolvere i problemi dei cittadini. Oggi tuttavia - denuncia - vediamo che non esiste più un minimo di confronto. Mi auguro - conclude - che questa situazione paradossale ed intollerabile si sblocchi il prima possibile affinché' possano essere liquidate le mensilità alla signora Madera”.