Stanziati 21 milioni di euro per l'edilizia scolastica; sindaci e presidenti di Provincia saranno nominati commissari straordinari

CALABRIA - Un investimento totale di 21 milioni di euro per effettuare interventi di messa in sicurezza in 109 istituti scolastici calabresi di ogni ordine e grado. Il calendario di interventi è incluso nel Piano del Governo per l'edilizia scolastica #scuolesicure. Le risorse finanziarie, pari a 400 milioni di euro, per complessivi 1.639 interventi a livello nazionale rimasti esclusi dal "Decreto del Fare", sono stati deliberati dal Cipe lo scorso 30 giugno. I Comuni e le Province avranno tempo fino al 31 dicembre prossimo per l'assegnazione degli interventi. Gli elenchi delle scuole inserite nel Piano sono consultabili da oggi sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it). In base a quanto previsto, sindaci e presidenti di Provincia saranno, per queste procedure, nominati commissari straordinari e saranno autorizzati ad avviare subito le gare, con pubblicazione del relativo bando, o ad affidare i lavori in caso di gare già espletate.