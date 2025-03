Dal Cosentino al Reggino, quattro i progetti inseriti dal Mit nel Piano nazionale di finanziamenti per mettere in sicurezza e migliorare l’efficienza del sistema in regione: ecco quali sono

Sono quattro gli interventi per la Regione Calabria previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pniiissi) con un finanziamento totale di quasi 32 milioni di euro.

In particolare - secondo quanto rende noto il ministero delle Infrastrutture - sono stati finanziati un intervento del Consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino per la messa in sicurezza del pozzo d'accesso alla camera di manovra delle paratoie e di ripristino della corretta funzionalità dell'invaso diga del torrente Lordo; un progetto del Consorzio di bonifica Tirreno catanzarese che prevede la riparazione della traversa fluviale nel fiume Savuto in località Tribito nel comune di San Mango d'Aquino; un intervento del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino per il miglioramento ed adeguamento sismico della diga Redisole in agro del comune di San Giovanni in Fiore; un intervento del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della diga di Votturino.