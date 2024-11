«La Calabria fa parte di me»: Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, si racconta a Paola Bottero, ripercorrendo le varie tappe che l’hanno portata da Latina, la sua città natale, alla Calabria.

Mafia e tossicodipendenza: questi i due grandi temi su cui da sempre si batte, con uno sguardo particolare verso le donne ed i bambini. Il suo impegno sfocia in numerose campagne di prevenzione, a cominciare dalle scuole: «voglio portare i ragazzi a chiedersi chi sono. Se sai chi sei, sai anche cosa vuoi ed impari a fare le scelte giuste».

La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.