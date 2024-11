«Spero mi vogliate di nuovo nel vostro team…». Valentina Crudo pronuncia questa frase ai microfoni di Cristina Iannuzzi. Ha voglia di tornare al lavoro, di riconquistare i suoi spazi professionali, di ridare concretezza ai sogni che ha sempre cullato e in parte realizzato. E il suo appello non è caduto nel vuoto: «Ti aspettiamo a braccia aperte», le ha fatto eco in diretta Pier Paolo Cambareri a nome dell’editore Domenico Maduli che, poco prima, aveva ascoltato nel corso del Tg le parole di Valentina. Una richiesta di cui il presidente del Gruppo Diemmecom si è immediatamente fatto carico: «Appena sarai pronta, LaC sarà nuovamente la tua casa...».

Un momento particolarmente emozionante, che ha fatto sciogliere anche i medici e il personale della clinica Sant’Anna di Crotone, specializzata nel risveglio dei pazienti gravi e nella riabilitazione, collegati in diretta con l’inviata Rossella Galati. Una puntata, quella odierna di Dentro la Notizia, dedicata proprio al ritorno a casa di Valentina Crudo, a distanza di dieci mesi dal terribile incidente stradale (era il 20 agosto del 2023) costato la vita ad Antonella Teramo (cognata di Valentina) e sua figlia Maya. Una tragedia che, grazie alla scienza e alla fede, Valentina intende superare una volta per tutte grazie all’affetto della sua comunità di origine, della mamma, del compagno Domenico e di sua figlia Fatima. Il primo passo sarà il matrimonio in chiesa; poi il completamento del percorso di riabilitazione. Quindi, il ritorno al lavoro che l’ha vista primeggiare come vocalist non soltanto nel territorio regionale ma anche oltre.

Diversi i momenti significativi della trasmissione: dai ringraziamenti di Valentina Crudo a familiari e amici alla testimonianza di sua madre che ha rilanciato il fortissimo legame ormai diventato familiare con i medici che, a settembre del 2023, l’hanno presa in cura mentre versava in uno stato vegetativo dal quale si temeva non sarebbe riuscita a riprendersi. Le cose sono andate diversamente. E sembra che il futuro possa riservare ancora nuove positive sorprese.

Nel frattempo, è stata proprio Valentina Crudo a regalare un sorriso, e tante lacrime di gioia, ai telespettatori di LaC che si sono sintonizzati con il format dedicato al miracolo di un giovane madre che non ha mai perso la sua grinta né la voglia di riprendere in mano il microfono con cui ha alimentato da sempre i suoi sogni. Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.