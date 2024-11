«Un’eroina dei nostri tempi, che ha lottato per riaffermare gli ideali di democrazia e libertà». Con queste motivazioni il consiglio comunale di Riace ha conferito la cittadinanza onoraria a Maysoon Majidi, la giovane attivista curdo-iraniana scappata dal regime del suo paese e finita in carcere in Italia con l’accusa di essere una scafista. Su invito del sindaco Mimmo Lucano, a consegnare simbolicamente le chiavi della città alla giovane donna è stata la deputata del Pd e già Presidente della Camera Laura Boldrini. «Questo è un modo bello per dimostrare che c’è un’Italia che sa accogliere ed includere, e Riace è simbolo di questa Italia – ha dichiarato Boldrini - Quando Lucano mi ha invitata ho subito accettato e sono felice che ora Maysoon possa conoscere l’altra faccia dell’Italia, quella che sa accogliere i perseguitati, chi fugge dai regimi dittatoriali in cerca dell’affermazione della libertà e dei diritti».

Com'è noto Majidi, che ha sempre rigettato qualsiasi addebito, è stata di recente liberata dopo 10 mesi di reclusione. Il caso della ragazza è stato portato all’attenzione del parlamento europeo a Strasburgo proprio da Lucano. «Mai pensato che fosse una scafista – ha espresso l’europarlamentare - Si capiva che arrivava in Italia per sfuggire alle persecuzioni. Lei non è una criminale, ma un’eroina che si batte per il riscatto delle donne iraniane oppresse dai regimi che non riconoscono i diritti civili. Le persone che organizzano questi viaggi, non si trovano sui barconi, non rischiano di perdere la vita. Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è orrendo, come si può definire una persona clandestina? È un termine infamante. Spero che lei possa essere assolta dai reati contestati». Il civico consesso riacese a maggioranza ha anche votato per il riconoscimento dello stato di Palestina.