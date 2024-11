Dopo due anni di stop causa pandemia ritornano i riti della Settimana Santa anche nel Vibonese. Via libera a processioni, adorazioni, riti pasquali e affrontate così come finora sperato dalla comunità dei fedeli. La notizia sarà ufficializzata in giornata dalla Diocesi. Decisivo l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra il vescovo e le confraternite attive sul territorio. Già la Cei aveva aperto alla possibilità di ripristinare tutte le cerimonie tradizionalmente programmate a Pasqua dando comunque facoltà alla Diocesi di valutare le singole situazioni, alla luce della situazione pandemica nei territori di competenza.

Il ritorno dei riti pasquali non sarà comunque un “libera tutti”. Il Covid ancora pungente spingerà inevitabilmente le parrocchie ad adottare un atteggiamento di cautela, dal rispetto del distanziamento soprattutto nei luoghi chiusi all’utilizzo delle mascherine. Intanto anche a Catanzaro la Diocesi di Catanzaro-Squillace ha annunciato la ripresa delle processioni nel territorio. A testimonianza della volontà della Chiesa locale di seguire un graduale quanto atteso ritorno alla normalità.