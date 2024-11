Tornano i riti della Settimana santa e torna anche la tradizionale 'Ncrinata di Dasà. Partirà da qui la nuova puntata di Prima della Notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda su LaC a partire dalle 13. Immagini, interviste e commenti direttamente da Dasà dove saremo in collegamento con il sindaco Raffaele Scaturchio. Nella seconda parte spazio alla Film Commission: dal cinema al Turismo, passando per la moda. Dopo le polemiche per la nomina di Anton Giulio Grande si confrontano operatori del cinema ed esperti: ma davvero una Film Commission che si occupa contemporaneamente di turismo può servire alla causa? In collegamento da Roma Paola Bottero, direttore strategico del network LaC, insieme all'attrice Annalisa Insardà. Da Cosenza Alessia Principe con Mauro Nigro (Rete Cinema Calabria).

Dopo il tg delle 14, appuntamento alle 14.30 con Dopo la Notizia. Ambiente, la vera ricchezza della Calabria: questo il tema della puntata che vedrà protagonista in studio il biologo Silvio Greco (Stazione Zoologica Anton Dohrn).