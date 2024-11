Al centro, il mancato inserimento dell'ordinanza della Protezione civile nel Piano nazionale risarcimenti. Rossano e Corigliano invitati a perfezionare gli atti

Il presidente della Regione Mario Oliverio, ha presieduto, nella sede della Cittadella regionale, su richiesta del sindaco di Rossano Stefano Mascaro, un incontro al quale ha anche partecipato il responsabile della Protezione Civile regionale Carlo Tansi.

Nel corso della riunione, come riportato in nota, è stata affrontata la problematica relativa al mancato inserimento dell' Ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 285/2015 – in merito all’alluvione che coinvolse Rossano e Corigliano il 12 agosto 2015 - nel Piano nazionale per i risarcimenti relativi a danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività produttive.

A tale riguardo, il Presidente ha comunicato di aver ricevuto ampie rassicurazioni dal capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio, relativamente al fatto che le pratiche relative a questa Ordinanza saranno prese in considerazione appena completato l'iter amministrativo previsto dallo stesso provvedimento.

In riferimento a tale ordinanza, nei mesi scorsi, si è proceduto alla definizione delle attività istruttorie finalizzate ai rimborsi delle spese sostenute in somma urgenza per il superamento dell'emergenza, per un importo complessivo già liquidato di circa 2.300.000,00 euro.

Ultimata tale fase, al fine di completare le ricognizioni relative ai danni subiti dalle abitazioni private e dalle attività produttive, e anche per consentire il recupero di ulteriori istanze a suo tempo non presentate o non complete dal punto di vista amministrativo, i comuni di Rossano e di Corigliano sono stati invitati, dunque, a perfezionare gli atti già in loro possesso, nel più breve tempo possibile, attraverso la compilazione di apposite schede ricognitive che sono state loro fornite.

Analoghe procedure sono state adottate anche per i comuni inseriti nella Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile tra cui Oriolo Calabro, Petilia Policastro.