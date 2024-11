Strada chiusa a Tropea nella frazione 'Carmine' alle porte della città. L'area è stata transennata

TROPEA (VV) - Strada chiusa e danni da valutare a Tropea, dove a seguito delle abbondanti piogge della notte scorsa in contrada "Carmine", alle porte della città, si aperta una voragine di circa cinque metri di diametro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini della polizia municipale e i vigili del fuoco. L'area è stata transennata. Un problema di non poco conto per Tropea il cui sistema viario con questa nuova emergenza legata alla viabilità rischia il collasso totale.