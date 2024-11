L’attuale procuratore di Reggio potrebbe dunque ben presto tornare a casa e andare ad occupare il posto di Giovanni Colangelo, che tra pochi mesi andrà in pensione

Federico Cafiero De Raho potrebbe presto lasciare la Procura di Reggio e andare ad occupare il posto di Giovanni Colangelo, procuratore capo di Napoli, che tra pochi mesi andrà in pensione. Per De Raho sarebbe un ritorno a casa. Oltre ad essere napoletano di nascita, il magistrato ha infatti ricoperto l’incarico di procuratore aggiunto della procura partenopea dal 2006 al marzo 13 del 2013. Data in cui il plenum del Consiglio superiore della magistratura nomina De Raho nuovo procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, successore di Giuseppe Pignatone, passato alla procura capitolina.

I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti a mezzanotte. È partita così la corsa per la guida della Procura di Napoli, uno degli uffici più ambiti, immerso in un contesto criminale fra i più complessi. Ma Federico Cafiero De Raho dovrà affrontare un’agguerrita concorrenza. Fra i concorrenti in lizza per il vertice della procura partenopea, ci sono anche il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giovanni Melillo e l’attuale procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, vicario del procuratore capo Giovanni Colangelo.