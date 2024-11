Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto Sblocca Italia

ROMA - Al termine del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto Sblocca Italia, interviene il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Maria Carmela Lanzetta (nella foto), che esprime “grande soddisfazione per l'approvazione in Consiglio dei ministri delle misure che sbloccano molti interventi strategici per il Mezzogiorno". In particolare sono previste misure che vanno a favorire i trasporti: "Dagli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania all'individuazione della Salerno-Reggio Calabria tra le opere prioritarie da finanziare, alle risorse per il trasporto pubblico locale in Calabria, tutte notizie positive per lo sviluppo e l'economia del Sud. Con le scelte fattedal governo si liberano risorse che possono sostenere il rilancio di tutto il Paese, e del Mezzogiorno, che resta una delle priorità dell'azione dell'esecutivo", conclude Lanzetta. ci