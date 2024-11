Le fiamme appiccate da sconosciuti alzano la tensione sul territorio. De Gaetano (PD): 'Gesto di gravità inaudita'.

DELIANUOVA (RC) - Il portone d'ingresso dell'abitazione dell'assessore comunale di Delianuova Francesco Giorgi è stato dato alle fiamme da sconosciuti. Un gesto di estrema gravità che alza la tensione sul territorio. Non certo un episodio in quell'area della Calabria. Per il consigliere regionale del Pd, Nino De Gaetano, che ha espresso solidarietà all'assessore Giorgi il fatto "è di una gravità inaudita".

"Francesco Giorgi - afferma De Gaetano - è un amministratore scrupoloso, trasparente e ha orientato la sua azione al bene della sua comunità. Rappresenta inoltre un punto di riferimento per il Partito Democratico di Delianuova, della Piana e della Provincia e si è dedicato, senza mai risparmiarsi, alla tutela dei più deboli ed allo sviluppo del suo territorio. Un gesto di questa portata nei suoi confronti ci lascia sinceramente sconvolti. Ci auguriamo pertanto che le forze dell'ordine riescano, al più presto, a risalire agli autori del gesto e tutelino un serio ed attento amministratore locale nell'esercizio delle sue funzioni. Il Partito Democratico sarà sempre al fianco suo e di tutti gli altri amministratori, purtroppo tanti, che sono vittime di simili e vili gesti". "Sempre più spesso, dai Comuni reggini - conclude - ci giungono notizie di intimidazioni e minacce".