Il Gip di Locri ha convalidato l'arresto di Giuseppe Pilato. L'uomo si era costituito dopo avere ucciso la moglie.

LOCRI (REGGIO CALABRIA)- Giuseppe Pilato resta in carcere. Il commerciante di 30 anni, il 18 agosto scorso a Monasterace, nella Locride, ha ucciso con due copi di pistola, uno in bocca e l'altro alla tempia, la moglie, Mary Cirillo, di 31, con la quale aveva avuto quattro figli. La convalida dell'arresto è stata decisa dal gip di Locri, Andrea Madei, su richiesta del pm della Procura, Rosanna Sgueglia, titolare dell'inchiesta sull'omicidio di Mary Cirillo. Pilato, che dopo l'omicidio si era dato alla fuga e si era costituito ai carabinieri il 23 agosto, è accusato di omicidio volontario aggravato. Nel corso dell'udienza di convalida, svoltasi ieri, Giuseppe Pilato, assistito dai suoi difensori di fiducia, Giuseppe Gervasi Anna Marziano, si era avvalso della facoltà di non rispondere. ci