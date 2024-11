Martedì e mercoledì prossimo, 3 e 4 ottobre, gli studenti del quinto anno del Liceo Classico di San Giovanni in Fiore, guidato dalla dirigente Angela Audia, potranno vivere un'esperienza formativa, unica e indimenticabile a Montecitorio tra i banchi della Camera dei Deputati a Roma. Gli alunni della classe 5E del Liceo Classico, guidati dalla docente di Storia e Filosofia, Aquilina Sergio, parteciperanno ad una giornata di formazione dopo aver prodotto un elaborato finalizzato alla partecipazione al bando di concorso.

Gli studenti, accompagnati dalle docenti Aquilina Sergio e Maria Gabriella Militerno, il 3 ottobre dopo aver visitato Palazzo Montecitorio, saranno impegnati in una “simulazione” dei lavori parlamentari in veste di “deputati”, organizzati in tre gruppi, membri di una Commissione in sede referente e prenderanno la parola sulla base di una lista di argomentazioni a favore o contro. Una simulazione di un dibattito che si concluderà con l’approvazione del testo della proposta di legge, redatto, durante questo primo scorcio di anno scolastico, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, sul quale, secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera, un “relatore-studente” riceve il mandato di riferire in Assemblea.

Dopo questa fase, sarà consentito agli studenti di rivolgere alcune domande su tematiche di carattere generale ai parlamentari presenti, eletti nel territorio di loro provenienza o membri della Commissione competente. Infine, un membro dell’Ufficio di Presidenza rivolgerà un breve saluto agli studenti, consegnando loro l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa. Gli studenti protagonisti di questo evento, poi, spogliandosi delle vesti di "deputati" indosseranno quelli di visitatori e saranno accompagnati a conoscere alcuni importanti monumenti della città di Roma e la Villa Adriana a Tivoli. A Roma oltre agli studenti della 5E parteciperanno alla visita della città e del sito di Tivoli anche due classi del triennio, accompagnati dai docenti Annarita Borrelli e Giovanni Belcastro.