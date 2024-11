Tutto è partito da un normale controllo di polizia. Da una successiva perquisizione, gli agenti hanno scoperto una pistola con matricola abrasa

VIBO VALENTIA - La Squadra mobile ha arrestato a Vibo Valentia Mirko Francesco Lagrotteria, 21 anni, Nicola Sgrò (20) e Manuel De Luca (24), per detenzione e porto illegale di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa e delle munizioni e per ricettazione. Gli agenti hanno fermato Sgrò mentre era in auto con Lagrotteria. Una successiva perquisizione ha portato alla scoperta della pistola nel cortile dell'abitazione del primo. L'arma, secondo l'accusa, era stata consegnata ai due da De Luca.