Attualità

Mastro Saverio Rotundo detto 'U CIACIU' è nato a Catanzaro oltre novanta anni fa. Fin da bambino impara l’arte di modellare il ferro frequentando la bottega di un fabbro. È qui che comincia a coltivare la sua passione per l`arte contemporanea, raccogliendo ferro e oggetti vari abbandonati per strada per trasformarli in opere d'arte.