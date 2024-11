Il musicista e docente ospite delle puntata in onda domani 25 giugno dalle ore 10.00. Appuntamento su LaC, canale 11 del digitale terrestre

Un caffè con Francesco Perri, musicista, autore, docente. Un solo dato può far capire perché un caffè con il maestro Perri è particolarmente interessante: ha al suo attivo oltre 500 concerti in Italia e all’estero. Nel 2016 scrive la Music Opera ‘Francesco de Paula’, recensita come primo lavoro di importanza culturale e di diffusione sulla figura del Santo calabrese. E ancora: dal 2020 è il Direttore del Conservatorio musicale “S. Giacomantonio di Cosenza.

Con la sua ‘Serrensemble Orchestra’ ha dato vita ad un vero e proprio dialogo in musica, fatto di contaminazioni assai interessanti. Perri così comincia con la musica classica, la porta per mano ad meraviglioso incontrato con il jazz, poi con il pop e perfino con il rock.

La sua è una sfida avvincente, il segno di come la grande musica, si possa e si debba aprire, si debba confrontare con ogni altro genere musicale. E lui ha ragione da vendere quando dice: la musica deve dialogare con tutti, perché la musica, tutta la musica, porta in sé un messaggio di pace. «Sarà necessario ripensare il concetto di musica, oggi che è energia sempre nuova», conclude Francesco Perri.

L’incontro in caffetteria è partito quasi come un gioco: l’ospite sa di essere registrato solo alla fine. Così è stato con il direttore Perri.

Appuntamento con Correnti estive domani, sabato 25 giugno, alle 10 su LaC, canale 11 del digitale terrestre, 411 LaCSat, 820 Sky.