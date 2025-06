La revisione tiene conto anche di aspetti culturali, ambientali ed economici. Al centro delle buone abitudini quotidiane restano frutta e verdura mentre cambia l’indicazione per il consumo di patate

La Società Italiana di Nutrizione Umana (Sinu) ha recentemente aggiornato la piramide alimentare della dieta mediterranea, introducendo modifiche significative per promuovere un’alimentazione più sana e sostenibile. Questo aggiornamento si basa su nuove evidenze scientifiche e considera anche aspetti culturali, ambientali ed economici.



Gli alimenti di origine vegetale



La nuova piramide alimentare pone al centro dell’alimentazione quotidiana frutta, verdura, cereali integrali, legumi e olio extravergine di oliva. Questi alimenti sono considerati fondamentali per una dieta equilibrata e per la prevenzione di malattie croniche.



Riduzione degli alimenti di origine animale

Si raccomanda un consumo limitato di carne rossa e lavorata, zuccheri aggiunti, sale e alcol. Le carni bianche, le uova e i pesci sono da consumare con moderazione, mentre le patate, per la prima volta, sono state inserite tra gli alimenti da consumare settimanalmente (2-3 volte), poiché non assimilabili alle verdure fresche e spesso consumate in eccesso.



Preferenza per i formaggi freschi

La piramide distingue tra formaggi freschi e stagionati, suggerendo di privilegiare i primi e moderare il consumo dei secondi.



Moderazione nel consumo di alcol e zuccheri

Il consumo di tè e caffè diventa discrezionale con moderazione, mentre su zucchero, sale ed alcol - rappresentato dal classico bicchiere di vino - appare la dicitura “meno è meglio”.



Sostenibilità e cultura

Un elemento innovativo fondamentale è l’incorporazione di considerazioni ambientali, culturali ed economiche. La nuova piramide è stata concepita per guidare le scelte alimentari non solo nel presente, ma anche per il futuro, con un triplice obiettivo: tutelare la salute delle persone, valorizzare le tradizioni culturali e affrontare le complesse sfide ecologiche e nutrizionali del nostro tempo.



Queste modifiche mirano a rendere la dieta mediterranea più accessibile e adatta alle esigenze attuali, promuovendo uno stile di vita sano e rispettoso dell’ambiente.