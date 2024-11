Il sottosegretario regionale alla Protezione Civile smentisce il suo cambio di cambio di casacca

COSENZA - "Sono destituite di ogni fondamento le presunte indiscrezioni, costruite e lanciate ad arte per creare inutile polemica e che mi vorrebbero in transito verso Forza Italia”. Così Giovanni Dima, sottosegretario alla Protezione Civile della Regione Calabria (nella foto). “Non ho mai avvertito alcuna esigenza di questa natura. Sono abituato, semmai, a sollecitare ed a partecipare a confronti più ampi e aperti possibili su contenuti, metodi e visioni politiche. Esattamente così come ho fatto fino ad oggi, anche all'interno del Nuovo Centro Destra, con ed in dibattito dialettico con lo stesso Giuseppe Scopelliti, troppo sbrigativamente lasciato solo. Del resto, non devo ritornare dove non sono mai stato, atteso che, come è storia recente, lo scioglimento del PDL non ha mai avuto come sua unica naturale evoluzione la riedizione di Forza Italia”. (rc)