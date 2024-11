Sarà querela contro querela. Dopo l'annuncio dei grillini la replica del presidente del Consiglio Regionale

REGGIO CALABRIA - Ieri l'attacco del Movimento 5 Stelle. Oggi la replica del presidente di Palazzo Campanella. Oggetto del contendere: le dimissioni di Scopelliti. I parlamentari grillini Francesco Molinari e Sebastiano Barbanti hanno annunciato la presentazione di un esposto in Procura "per chiedere l'avvio di un procedimento penale e l'adozione di misure, anche cautelari ed urgenti, nei confronti di coloro che, violando la legge, stanno ostacolando il normale scioglimento del Consiglio regionale e stanno impedendo ai calabresi di andare al voto". Il presidente dell'assemblea di Palazzo Campanella, Francesco Talarico, ha risposto per le rime. Dando mandato ai propri legali di verificare se "le affermazioni gravi ed offensive configurino reati che l'autorità giudiziaria possa valutare". "Qui - ha dichiarato Talarico - non c'è nessuno che ostacola la legge. Tantomeno il sottoscritto che, al contrario, la legge intende rispettarla fino in fondo ed in ogni aspetto, come più volte ho pubblicamente spiegato".