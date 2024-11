L'impegno del responsabile del Movimento: «Le istituzioni hanno il dovere di intervenire e sostenere questo povero e sfortunato ragazzo»

Il responsabile del movimento “Diritti Civili” e delegato, per l'Ufficio del capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, per la tutela e promozione dei diritti umani, Franco Corbelli ha annunciato che si occuperà personalmente del caso di Aruna, giovane migrante diciottenne del Burkina Faso a cui, per le gravi condizioni cui lo avevano ridotto sul barcone gli scafisti, i medici dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro hanno dovuto amputare le gambe.

Migrante perde le gambe a causa di violenze durante la traversata: l’appello degli infermieri

A comunicarlo lo stesso Corbelli in una nota. Dopo avere appreso della vicenda – si legge nel comunicato - chiederà alla Regione di intervenire e aiutarlo. “Già da oggi alla Cittadella regionale mi occuperò di questo povero e sfortunato giovane migrante la cui drammatica storia mi ha molto colpito. Chiederò alla Regione di intervenire immediatamente e personalmente non farò assolutamente mancare il mio aiuto e il mio contributo”.

"L'appello che è stato lanciato - ha aggiunto Corbelli - deve essere accolto. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire e aiutare questo povero ragazzo. Questo giovane migrante, così sfortunato, va seguito e aiutato. Per quello che è nelle mie possibilità lo farò sicuramente".