Attività di contrasto agli abbandoni selvaggi di spazzatura, in sinergia con le amministrazioni locali

Mentre nei centri urbani le amministrazioni comunali sono impegnate nel sensibilizzare le popolazioni alla raccolta differenziata, c’è ancora chi si ostina a percorrere decine di chilometri in auto per liberarsi dei rifiuti a bordo strada, rischiando di incorrere in sanzioni amministrative e penali.

Anche a causa degli abbandoni selvaggi di spazzatura, diverse piazzole della statale 107 si sono trasformate in tante micro-discariche.

L’Anas ha predisposto un servizio di pulizia straordinario tra i territori comunali di Cosenza, San Fili ed Acquappesa, in particolare nelle aree a ridosso dei centri abitati e delle località di villeggiatura,liberandole da rifiuti di ogni genere, sacchi, bustoni, scatole. L’attività di pulizia è stata effettuata in sinergia con le amministrazioni locali.

L'obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di Polizia sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.