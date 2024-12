La Sezione Territoriale Calabria di Rete Nazionale Forense, il Dipartimento Nazionale delle Pari Opportunità di Rete Nazionale Forense e la Fondazione Marisa Bellisario-Regione Calabria, sono gli organizzatori di un evento di carattere giuridico e formativo, previsto per il prossimo 6 dicembre, presso la sede di Unioncamere Calabria, a Lamezia Terme.

Una cooperazione sinergica rivolta verso il comune valore dell’uguaglianza, ha dato così vita ad un momento di confronto e crescita per analizzare alcune problematiche ancora presenti nella vita di professioniste, dipendenti e manager, portando la testimonianza di donne di successo che hanno raggiunto grandi obiettivi, superando ogni difficoltà. Rete Nazionale Forense è una giovane associazione, scevra da scopi di lucro, che si propone, in primis, di diffondere i valori e i fondamenti deontologici della professione forense, restituendo centralità al ruolo dell’Avvocato nell’esercizio del diritto di difesa, organizza eventi utili alla formazione scientifica e promuove la proficua collaborazione con gli Ordini Professionali, le Autorità nazionali e locali, le Università e le altre associazioni, nell’ambito del territorio nazionale.

La Fondazione Marisa Bellisario rappresenta imprenditrici e manager su tutto il territorio nazionale, contando oltre 1000 associate, presenti in tutte le regioni italiane, creando una rete di energie e competenze che condivide attività ed iniziative per un Paese a misura di donne in crescita. L’obiettivo della Fondazione è quello di sostenere le donne nella loro vita professionale e personale, valorizzarne il merito e il talento, favorire le carriere al femminile, sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e l’economia al raggiungimento di condizioni di reale pari opportunità.

Il Dipartimento nazionale delle Pari Opportunità di Rete Nazionale Forense promuove l’abbattimento di qualsiasi forma di discriminazione tra uomini e donne nello svolgimento della professione forense al fine di tutelare il fondamentale valore dell’uguaglianza, attraverso momenti di approfondimento, formazione e dialogo. Saranno presenti esponenti di Rete Nazionale forense della Fondazione Marisa Bellissario – Regione Calabria, esperti della tematica, insieme a professori universitari, giornalisti, imprenditrici che affronteranno il tema da diverse prospettive.