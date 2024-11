Lo comunica il sindaco Basilio Ferrari, precisando che l'area interessata dal distacco è relativa ad una porzione non strutturale che non è stata oggetto dei lavori di adeguamento sismico e del successivo collaudo

A causa del distacco di intonaco, resterà chiusa per la giornata di domani (giovedì 27 aprile), a Paola, la Scuola elementare di contrada “Fossa”. È quanto prevede l'ordinanza sindacale emessa stamani (mercoledì 26 aprile) a seguito del sopralluogo effettuato dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale Fabio Pavone e finalizzata a consentire sia il ripristino degli intonaci caduti, sia la verifica su tutti gli altri ambienti. Lo comunica il sindaco Basilio Ferrari, precisando che l'area interessata dal distacco è relativa ad una porzione non strutturale che non è stata oggetto dei lavori di adeguamento sismico e del successivo collaudo che nel 2016 ha interessato l'Istituto. In ogni caso, per fugare ogni dubbio e per verificare se c’è la possibilità che si verifichino altri problemi legati agli interventi di ristrutturazione, l'ufficio tecnico ha convocato per venerdì 28 aprile sia la ditta esecutrice dei lavori sia la direzione dei lavori.