L'impresa non era autorizzata ad intervenire nel bosco che si estende su un'area di circa 20 ettari

ACRI (CS) - Un’intera foresta di pino laricio e abete di Douglas è stata distrutta sulle montagne di Acri. A scoprire l’accaduto sono stati gli uomini del Corpo Forestale e del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Cosenza. I taglialegna hanno agito senza autorizzazioni ed indisturbati in località “Policaretto”. L’area presa di mira è una pineta che si estende su una superficie di 20 ettari, 200mila metri quadrati. Dalle indagini svolte ad operare nella zona, di proprietà di una società in fallimento, sarebbe stata una ditta boschiva di Luzzi. L’amministratore dell’azienda che ha disboscato l’area è stato denunciato. La Forestale ha accertato che per compiere le operazioni di taglio e trasporto dei tronchi è stato realizzato un percorso stradale di circa un chilometro per consentire ai camion di raggiungere la pineta. Sequestrati due mezzi pesanti.