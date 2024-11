Domenica di sole, caldo e qualche locale disturbo. Domanoi, 17 luglio, avremo infatti una mattinata caratterizzata da tempo stabile ovunque con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche nuvola in più nelle zone interne di Sila e Pollino dove non sono da escludere locali brevi piovaschi, mentre altrove continuerà il bel tempo. Serata stabile con qualche nuvola innocua solo lungo la costa tirrenica. Giornata soleggiata anche lungo i litorali marini jonici con sole splendente dalle coste degli Achei (Jonio cosentino) fin sulle coste dei Gelsomini (reggino jonico) con temperature che localmente raggiungeranno i 34-35°C specie tra isola Capo Rizzuto e Soveratese.



Qualche nuvola invece lungo i litorali tirrenici specie tra la costa degli Dei (catanzarese tirrenico) e la costa Viola (reggino tirrenico) ma senza rischio di precipitazioni; temperature qui meno elevate con valori tra i 28°C e i 32°C ma con tasso di umidità un po' elevato. Possibili picchi fino ai 38°C invece nelle zone interne del cosentino e in particolare nella valle del Crati e Piana di Sibari. Venti perlopiù variabili su tutta la regione e mari generalmente calmi o poco mossi.

