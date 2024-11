Sono stati definiti i Nonni di Calabria, Domenico Macrì e Francesca Squillace. Hanno 204 anni in due, 9 figli (5 in vita), 13 nipoti e 11 pronipoti.

E sono sposati da ben 77 anni, dal 1946.

Li festeggeranno il 28 settembre e per l’occasione l’assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine consegnerà loro una targa, come simbolo di amore, fiducia, tolleranza e tenacia.

Domenico e Francesca vivono a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro. Lui è un ex collaboratore scolastico, lei è stata casalinga e bracciante agricola.

Il signor Macrì è rimasto prigioniero per cinque anni in Tunisia, durante la seconda guerra mondiale. Per tutto il periodo della guerra, la famiglia diceva a Francesca di prendere marito, perché Domenico non sarebbe mai rientrato. Lei, invece, lo ha aspettato.

«Sono stati dei grandi lavoratori – racconta il figlio Mario – e ci hanno cresciuto con dedizione e amore. Hanno voluto che andassimo a scuola e ci hanno sempre sostenuto nelle nostre scelte. Non li abbiamo mai visti litigare e c’è stato sempre un senso di collaborazione e di famiglia. Mai un viaggio, mai una distrazione, una vita spesa per la famiglia».