A Don Roberto Corapi il sorriso sembra non mancare mai. Si destreggia tra una funzione e un'altra dispensando sempre una parola di conforto, un invito alla preghiera e un messaggio di speranza. Il parroco di Amaroni è stato da poco nominato dal vescovo Monsignor Claudio Maniago nuovo direttore della Pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e cappellano del campus universitario di Germaneto.

Nella comunità parrocchiale di Santa Barbara in Amaroni, in provincia di Catanzaro, i fedeli hanno accolto positivamente la notizia della nomina e hanno augurato al neo direttore della Pastorale universitaria un buon cammino, convinti che anche in questa nuova missione sarà il sorriso ad accompagnarlo.

Don Roberto è da tempo impegnato a portare e diffondere il messaggio del Vangelo non soltanto tra le mura della chiesa. Il suo è un volto conosciuto anche dal pubblico televisivo che lo ha visto partecipe all'interno della rubrica "Cristo Regni" nella trasmissione "L'Italia del Sud" in onda su LaC Tv e condotta da Domenico Milani.