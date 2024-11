Dopo 19 anni, don Pino Strangio ha richiesto al vescovo di lasciare l’incarico per seguire gli sviluppi della controversa vicenda processuale che lo riguarda. Il presbitero era finito nel mezzo di un’indagine della Procura di Reggio Calabria, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

Il Santuario della Madonna di Polsi ha un nuovo Rettore. La guida del luogo sacro è stata affidata a don Tonino Saraco. Dopo 19 anni, don Pino Strangio lascia l’incarico e il vescovo di Locri-Gerace, Francesco Oliva, ha proceduto alla nuova nomina. È stato don Pino Strangio, parroco di San Luca, finito nel mezzo di un’indagine della Procura di Reggio Calabria a dimettersi, chiedendo al vescovo di essere liberato da alcuni degli incarichi tenuti in diocesi. Strangio vuole avere più tempo per seguire gli sviluppi della controversa vicenda processuale che lo riguarda, ora che è giunta la conclusione delle indagini ed è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Per questo ha scritto al vescovo in una lettera: «Chiedo di essere sgravato dal carico pastorale che mi impegna in diocesi, secondo le modalità che Vostra eccellenza riterrà opportuno». Il vescovo Oliva ha deciso per l’avvicendamento nella direzione del Santuario che è finito più volte nelle carte di varie inchieste quale luogo prescelto per i summit di esponenti della ’ndrangheta. Ieri mattina Oliva ha incontrato il Rettore uscente e quello di fresca nomina ringraziandoli entrambi. Il primo per i quasi 20 anni di servizio ininterrotto: «Hai custodito il Santuario proteggendolo dai tanti pericoli che 'l’aspro monte' nasconde in sé, valorizzandone l’indole accogliente e sapendo ovviare alle difficoltà dovute alle vie di accesso sempre precarie», ha detto a don Strangio.

Il secondo per aver accettato l’incarico. Il neo rettore rimane parroco di Ardore, dove appena un mese fa ha ricevuto in consegna un bene confiscato alla ’ndrangheta trasformato in oratorio.

Don Saraco ha 41 anni, è sacerdote da 16 anni. In passato è stato più volte reso oggetto di minacce e di intimidazioni durante lo svolgimento del suo ministero. «A te viene consegnata un’eredità di fede, tradizione, arte, storia e cultura» e gli ha ricordato che «Polsi come grembo di madre è chiamata a generare alla vita cristiana e a convertire i peccatori al Vangelo. Un Vangelo che rifiuta il compromesso col potere del denaro e delle armi, della violenza e dell’arroganza mafiosa», ha affermato il vescovo Oliva.

Rosaria Giovannone