PIZZONI (VV) - Una donna di 57 anni C. B. è stata aggredita da un branco di cani randagi riportando ferite in tutto il corpo. Il fatto è avvenuto a Pizzoni alle 7 di stamattina nel centro abitato. La donna, soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata dall’ambulanza del 118 allo Jazzolino di Vibo Valentia, con ferite e lacerazioni in tutto il corpo