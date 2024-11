L'incidente è avvenuto a Melito Porto Salvo. Identificato il conducente dell'auto

MELITO PORTO SALVO (RC) - Un episodio simile, qualche giorno fa, era stato fatale a una donna di Crotone. Oggi pomeriggio a Melito Porto Salvo, l'ennesima tragedia della strada è stata evitata per un soffio. Una 67enne stava attraversando via Enrico Berlinguer quando è stata travolta da una Fiat Panda di colore marrone. Il conducente, un uomo di 63 anni, non si è fermato a prestare soccorso ed è stato successivamente individuato grazie all'intervento dei carabinieri della locale stazione. A rianimare la donna un medico del luogo, che si trovava a percorrere per caso la stessa via proprio al momento dell'incidente. La vittima al momento dell'intervento del medico, era in crisi cardiorespiratoria. Trasportata in ospedale, ha riportato numerose escoriazioni e contusioni al viso, alla spalla, al braccio ed altre parti del corpo. Il conducente dell'auto è stato denunciato per omissione di soccorso. (lc)