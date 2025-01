Terminate le vacanze, smontate le luci e messo l'albero di Natale in soffitta, molti si trovano a fare i conti con i chili in più sulla bilancia. Trattenersi a tavola con familiari e amici è stato piacevole, ma i pranzi e le cene infinite adesso presentano il conto. Inutile pesarsi subito, aumenterebbe il senso di frustrazione e non servirebbe a molto.

Archiviati gli eccessi tipici di questo periodo dell'anno, è arrivato il momento di tornare a un'alimentazione salutare senza dimenticare il ruolo fondamentale dell'esercizio fisico

Il nutrizionista Francesco Garritano, ospite degli studi di Cosenza Channel, fornisce pochi ma preziosi consigli che non implicano grossi sacrifici. Partendo dal presupposto che il peso lasciato in eredità dalle vacanze non significa necessariamente "grasso in più" - trattandosi in parte di ritenzione idrica dovuta all'uso di alcolici - è pur vero che la volontà di rimettersi in forma implica, giocoforza, la necessità di rinunciare ai "piaceri del palato" tipici di questo gioioso periodo dell'anno. A partire dai dolci che hanno fatto bella mostra di sé sulle nostre tavole.

È arrivato il momento di tornare a fare colazione con frutta fresca, carboidrati integrali e cereali. È tornato il tempo di concederci un bel piatto di legumi, magari abbinati a pasta o riso integrali. Per tutto il resto, vi invitiamo a seguire l'intervista video realizzata con il dottor Francesco Garritano.